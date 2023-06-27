Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, чому місто потрапило до переліку найгірших щодо стану укриттів.

У вівторок, 27 червня, на брифінгу він розповів, що у місті є три типи укриттів: бомбосховища, протирадіаційні укриття та найпростіші укриття, до яких належать підвали будинків. У Миколаєві найбільша проблема саме з найпростішими укриттями.

За словами мера, кожне укриття повинно бути обладнане витяжкою, туалетом, водою та другим виходом.

— Наявність другого виходу іноді є неможливим. Якщо у підвалі є один вхід, нам треба буде проводити розрахунки та робити другий вихід. Що означає недоступні укриття – це означає, що туди не змогли потрапити. Коли комісія приходить на місце, там є домофон. Людина, яка відповідальна за це, на момент перевірки домофон не відкриває. Якщо таке відбувається, то це означає, що укриття не є доступним, —пояснив він.

Олександр Сєнкевич розповів, що у міста є укриттів, які вказані в електронній карті, але фактично їх не використовують. Наприклад, в старій школі міста є засипане укриття, але воно нанесено на карту.

— Такі укриття були поставлені на облік, внесені в електронну базу даних, але фактично їх ніколи не використовували, наприклад на покинутих заводах. У нас в центрі є одна покинута аварійна будівля, яка не функціонує, але вона нанесена на карту, як будівля, в якій є укриття… Це все потрапляє в мінус і це дало нам негатив у порівнянні з іншими областями, — говорить мер.

За словами Олександра Сєнкевича, після перевірки база буде актуалізована і з неї зникне частина укриттів.

Також на найближчій сесії депутатам буде запропоновано перерозподілити кошти всередині департаменту ЖКГ на забезпечення укритів водопостачанням, туалетами та проведення ремонтів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

Також нагадаємо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів.

Пізніше очільник ОВА Віталій кім відреагував на ситуацію і розповів, що Миколаїв тягне область за собою. За його словами, 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.