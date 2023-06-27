Україна отримала партію вантажу від німецьких партнерів для підтримки енергосектору, відповідна допомога буде передана для потреб АТ «Миколаївобленерго».

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У межах домовленостей, підписаних у квітні цього року про Німецько-Українське енергетичне партнерство, Україна отримала 27 пар сонячних модулів з інверторами, 26 сучасних акумуляторних батарей. Відповідна допомога буде передана для потреб АТ «Миколаївобленерго».

Ще 48 панелей потужністю до 500 Вт будуть розподілені для потреб Мереф'янської громади на Харківщині.

Також партнери передали 16 силових трансформаторів з твердою ізоляцією, трансформатор, розподільні пристрої та котушки кабелю.

«Сьогодні в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах. Ми готуємося до опалювального сезону, який може бути не менш складним, ніж попередній. І допомога наших міжнародних партнерів у цій підготовці - дуже цінна, зокрема для сектору відновлюваних джерел. Дякуємо Німеччині за потужну підтримку», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Повідомляється, що за фінансування Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини було закуплено та доставлено в Україну 55 генераторів та 11 котушок алюмінієвого проводу.

Нагадаємо, «Миколаївобленерго» отримало автопідйомник від фонду USAID.