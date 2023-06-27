Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що командири ПВК «Вагнер» будуть передавати білорусам бойовий досвід після штурму українських позицій.

Про це пише «БелТА».

На зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним Лукашенко заявив, що «вагнерівці» можуть розказати, зокрема, про зброю (яка добре працювала, яка — ні), про тактику тощо.

«Зараз багато розмов та балачок: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не розуміють, що й ми прагматично до цього підходимо [...] Якщо їхні командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій — штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. Ось мені путін востаннє сказав: контрбатарейна боротьба, без цього неможливо. Безпілотники. Вони через це пройшли», — сказав Лукашенко.

Він додав, що боятися «вагнерівців» не треба, а білоруси «перебувають насторожі».

Раныше повідомлялось, Білорусь не надасть бойовикам ПВК «Вагнера» надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід до сусідньої держави може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.