Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 322 одиниці вибухонебезпечних предметів та 39 авіаційних бомб.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться у повідомленні, піротехнічні підрозділи за добу залучали 137 разів, ними було обстежено площу у 36,2 гектара.

Зазначається, що найчастіше піротехніків залучали в Харківській області 19 тисяч 724 рази, Київщині – 8 тисяч 519, Донеччині – 6 тисяч 296, Миколаївщині – 5 тисяч 271, Херсонщині – 5 тисяч 846, Чернігівщині – 4 тисячі 742, Сумщині – 2 тисячі 228, та Черкащині – 1 тисячі 122.

Всього з початку повномасштабного військового вторгнення знешкоджено 405 тисяч 107 одиниця вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 891 кілограм вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 43 одиниця авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 90 тисяч 596 гектарів.

Нагадаємо, піротехнічний підрозділ ДСНС знищили 6 російських авіабомб.