Патрульна поліція Миколаєва виявила два випадки керування автомобілем у наркотичному стані.

Про це повідомив Начальник патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла.

На проспекті Миру правоохоронці зупинили автомобіль «ВАЗ» за порушення правил дорожнього руху. Помітивши у водія ознаки наркотичного стану, патрульні запропонували пройти огляд на стан спʼяніння, але чоловік відмовився.

До того ж водій взагалі не мав права керувати транспортним засобом, про що було складено постанову за частиною 2 статтею 126 КУпАП, а також протокол за частиною 1 статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) КУпАП.

Другий випадок стався на вулиці Генерала Карпенка. Патрульні зупинивши автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху та спілкуючись з водієм помітили у нього ознаки наркотичного стану. Пройти огляд на стан спʼяніння водій відмовився.

Згодом з'ясувалося, що водій вже позбавлений права керування транспортними засобами за аналогічні правопорушення.

Як повідомляється, патрульні відсторонили водія від керування та склали протоколи за частиною 2 статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння скоєне повторно протягом року) та частиною 5 статтею 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами скоєне повторно протягом року) КУпАП.

Як зазначили у повідомленні, за минулу добу патрульні склали 12 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Нагадаємо, у Миколаєві патрульні виявили «закладки» з наркотиками.