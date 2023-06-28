У вівторок, 27 червня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснило неоголошену інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

«На ВП «Південноукраїнська АЕС» проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», - йдеться в повідомленні.

У ДІЯРУ уточнили, що перевірку здійснено інспектором Агентства за участі української сторони. Метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень.

Раніше Служба безпеки України затримала 36-річного жителя, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, який «полював» за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.