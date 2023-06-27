У вівторок, 27 червня, у Миколаєві пройшли вибори ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. На посаду було переобрано професора Євгена Трушлякова.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За кандидатуру Євгена Трушлякова віддали 95,5% голосів від учасників виборів. Це - друга каденція переможця на посаді єдиного в Україні закладу вищої освіти такого типу.

Нагадаємо, 15 липня 2022 року російські ракети вдарили по Миколаївському педагогічному інституту і Національному університету кораблебудування. Внаслідок цих ударів постраждали дві людини.