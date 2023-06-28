У вівторок, 27 червня, російські окупанти двічі обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Вчора, 27 червня, об 11:42 та 12:28 ворог обстрілював Очаків. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Також вчора, 27 червня, о 12:35 був обстріляний населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за добу, з 26 по 27 червня, ворог 4 рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапило дві громади - Очаківська та Куцурубська.