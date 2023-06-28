Наступного тижня у Миколаєві планують відкрити перші три або чотири дитячі садки.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на брифінгу 27 червня, пишуть «НикВести».

Наразі в мерії чекають дозвіл від Миколаївської районної державної адміністрації.

— Згідно з постановою Міністерства освіти, ми повинні отримати дозвіл від районної адміністрації. Сьогодні (27 червня, — прим.) я писав Максиму Кашубі (голова Миколаївської РДА, — прим.), щоб він прискорив це питання. Думаю, наступного тижня ми відкриємо перші три-чотири садочка в районах міста. Поступово, як тільки вони у нас будуть готові (укриття, — прим.), пройдено комісію, буде дозвіл на відкриття, ми одразу будемо відкривати. Садочки ми будемо відкривати протягом літа, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 22 червня комісія, створена міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем, перевірила укриття у дитячому садку у Центральному районі та рекомендувала дозволити набір та приймання дітей у заклад.

Також повідомлялося, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.