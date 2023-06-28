Олександр Герасименя на місці прильоту

Радник міського голови Миколаєва Михайло Талпа вважає несправедливим рішення Олександра Сєнкевича звільнтити начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю через незадовільний стан укриттів.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Михайло Талпа зазначив, що Олександр Герасименя є професіоналом, який сумлінно виконував свої обов’язки. Зокрема, саме він одним з перших прибував на всі місця прильотів у Миколаєві, організовував допомогу разом з рятувальниками, цілодобово сповіщав штаб про ситуацію.

«Ви — справжній офіцер, справжній захисник свого міста, справжній безстрашний керівник управління, справжній… Мало хто знає, але саме Герасименя був абсолютно на всіх обстрілах і прильотах нашого міста, першим проїжджав та приймав оперативні рішення щодо наступних заходів разом з ДСНС. Інколи по декілька діб без сну та перерв, особливо коли прилітали С-300 (рекорд Миколаєва за одну добу 38 ракет)», — написав Михайло Талпа.

Радник мера вважає, що відповідати за стан укриттів має не Олександр Герасименя, однак саме його фактично зробили винуватцем. Він також назвав рішення мера про звільнення «непомірною розкішшю і безглуздям».

«Звичайно, простіше було б промовчати, зробити вигляд, що мене це не стосується, але внутрішній супротив і відчуття несправедливості змушують хоча б написати слова подяки. На жаль, це все нагадує приказку « награждают непричастных и наказывают невиновных». Хоча, саме він заслуговує на найвищу нагороду за свою самовіддану працю. Саме голос Герасимені в рації сповіщав цілодобово про ситуацію на місці прильоту : загиблі, поранені, пошуки тривають, крани, плити, і т.д. Втрачати таких людей є непомірною розкішшю і безглуздям,навіть, якщо того вимагає інформаційна доцільність. Олександр Герасименя, Вам, моя подяка та повага. Ще попрацюємо…», — додав Михайло Талпа.

У коментарях до посту десятки людей, яким доводилося співпрацювати з Олександром Герасименею, також підтримали його.

«Погоджуюсь із кожним словом. Олександр Герасименя, дякую за службу!», — зазначив секретар міськради Дмитро Фалько. «Коли ставався черговий обстріл, на місці найпершим був Олександр Анатолійович, рятувальники ДСНС та Миколаївський ЗШР ТЧХУ і перед очима поставала картина чіткої оперативної та професійної роботи справжніх професіоналів. Дехто, вже нагороджені і відзначені, і уяви не мали, що насправді відбувалося в тому пеклі… Дякую Вам за Вашу професійність, людяність та героїзм», — зокрема написала депутатка міськради Вікторія Переверзьєва. «Так, я був на всіх прильотах. Завжди його там зустрічав та отримував необхідну нам допомогу», — зазначив Дмитро Плетенчук, який до звільнення Херсона був пресофіцером комендатури Миколаївщини.

Також у коментарях додали, що саме Олександр Герасименя, ще до початку повномасштабної війни, підіймав на апаратних нарадах у мерії питання поганого стану бомбосховищ, однак до нього так і не дослухалися.

«А ще я пам´ятаю, що Герасименя тільки заступивши на свій пост, постійно на всіх нарадах піднімав питання про утримання в належному стані бомбосховищ. Якщо не вірите, підійміть записи апаратних нарад у мера міста, за останні роки. Не треба паплюжити відданих місту людей, ми їх знаємо», — написав Валерій Положенко.

Про це ж написав і журналіст Андрій Прокопенко, додавши, що Олександр Герасименя неодноразово звертався і до депутатських комісій з аналогічними питаннями.

«Що таке іронія? Іронія — це коли людина останні років 10 ходила по депутатських комісіях, марно доводячи депутатам доцільність оновлення систем оповіщення і підіймала проблему бомбосховищ, і в результаті… залишився виним у всіх цих питаннях. Це несправедливо! Особливо враховуючи, що Олександр Герасименя на всіх прильотах у Миколаєві надавав усю необхідну допомогу у ліквідації наслідків», — зазначив Андрій Прокопенко.

За інформацією джерела «НикВести», після введення президентом Володимиром Зеленським у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за неналежний стан укриттів, в Офісі Президента доручили звільнити заступника мера Миколаєва та заступника голови Миколаївської ОВА. Адже Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів.

Водночас керівники міста та області вирішили спробувати обійтися меншими «жертвами». У результаті було звільнено Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Як відомо, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Очільник ОВА Віталій Кім, реагуючи на ситуацію розповів, що Миколаїв тягне область за собою. За його словами, 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.