Сьогодні, 28 червня до 15:00 на перехресті вулиці Кругової та Херсонського шосе, біля торгового центру «Епіцентр», буде відключено світлофор.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

На місці вимкнення світлофора працюватиме патрульна поліція.

Повідомляють усіх пішоходів та водіїв бути пильними та обережними, дотримуючись правил дорожнього руху, слідкуючи за вказівками патрульних.

Раніше повідомлялось, у Миколаєві водії скаржаться на відсутність світлофора на перехресті, де часто трапляються аварійні ситуації та ходять діти.