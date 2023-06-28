Відсьогодні, 28 червня, набирає чинності розпорядження Кабінету міністрів України про призначення Германа Сметаніна на посаду керівника Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (ДК «Укроборонпром»).
Про це повідомила пресслужба «Укрооборонпрому».
За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у галузі оборонно-промислового комплексу є одним із перших суттєвих кроків до процесу трансформування концерну.
Як зазначається, перед новопризначеним гендиректором стоять три основні задачі - наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати «Укроборонпром».
«Це важливі кроки для втілення «залізних змін» у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни», — прокоментував Олександр Камишін.
Також повідомляють, що Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» на чолі з Германом Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав ДК «Укроборонпром».
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому» згідно з поданою заявою.
Відсьогодні, 28 червня, набирає чинності розпорядження Кабінету міністрів України про призначення Германа Сметаніна на посаду керівника Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (ДК «Укроборонпром»).
Про це повідомила пресслужба «Укрооборонпрому».
За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у галузі оборонно-промислового комплексу є одним із перших суттєвих кроків до процесу трансформування концерну.
Як зазначається, перед новопризначеним гендиректором стоять три основні задачі - наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати «Укроборонпром».
«Це важливі кроки для втілення «залізних змін» у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни», — прокоментував Олександр Камишін.
Також повідомляють, що Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» на чолі з Германом Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав ДК «Укроборонпром».
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому» згідно з поданою заявою.