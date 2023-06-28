Відсьогодні, 28 червня, набирає чинності розпорядження Кабінету міністрів України про призначення Германа Сметаніна на посаду керівника Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (ДК «Укроборонпром»).

Про це повідомила пресслужба «Укрооборонпрому».

За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, зміна керівництва найбільшого державного підприємства у галузі оборонно-промислового комплексу є одним із перших суттєвих кроків до процесу трансформування концерну.

Як зазначається, перед новопризначеним гендиректором стоять три основні задачі - наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру та трансформувати «Укроборонпром».

«Це важливі кроки для втілення «залізних змін» у сфері вітчизняного оборонного виробництва. Разом нам вдасться посилити ОПК, суттєво наростити обсяги та темпи виробництва і, як результат, зробити його локомотивом відновлення економіки країни», — прокоментував Олександр Камишін.

Також повідомляють, що Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» на чолі з Германом Сметаніним приймає на баланс та у штат всіх та все, що мав ДК «Укроборонпром».

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому» згідно з поданою заявою.



