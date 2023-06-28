Станом на ранок 28 червня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, у наслідок збройної агресії Росії проти України, 493 дитини загинули та понад 1033 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 471, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Також повідомляється, що 27 червня внаслідок обстрілу ворогом міста Краматорська Донецької області загинуло троє дівчаток: 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку.

Уточнюється, що ці цифри не остаточні, наразі триває робота з іх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Раніше повідомлялось, з початку повномасштабної війни у Миколаївській області загинуло 19 дітей.