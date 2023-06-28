У передмісті Парижа почалися серйозні заворушення у зв’язку із загибеллю 17-річного водія, якого поліція через непорозуміння застрелила під час зупинки для дорожного контролю.

Про це повідомляє Le Figaro.

Заворушення почалися із акції протесту під відділком поліції у передмісті Нантер, що на захід від столиці. Далі почали палити сміттєві баки й авто, будувати барикади. Заворушення поширилися і на cусідні містечка, у тому числі Мант-ла-Жолі, де підпалили приміщення мерії.

Поліція застосувала проти натовпу сльозогінний газ і гумові кулі. Повідомляють про 15 затриманих.

Смертельний інцидент, що спровокував заворушення, стався вранці у вівторок. Мотопатруль зупинив для перевірки авто із трьома людьми. Як повідомляє France Info, чиї журналісти проаналізували відео інциденту, поліцейський тримав свою зброю на рівні дверей водія. Хлопець різко натиснув на газ і спробував втекти, у цей момент у нього вистрелили з близької відстані.

Правоохоронця, який вистрелив, взяли під варту за підозрою у вбивстві. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що ведеться розслідування для з’ясування обставин.