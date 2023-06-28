Мешканця Генічеська судитимуть за використання символіки комуністичного тоталітарного режиму у публічному просторі України.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю Генічеська у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, у червні 2022 року у Генічеську публічно демонстрував комуністичний прапор.

— Чоловік опублікував у групі одного з месенджерів фотознімок із пропагандою комуністичного тоталітарного режиму та з зображенням комуністичної символіки, — йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше обвинуваченому було оголошено про підозру у колабораціонізмі за фактом зайняття псевдопосади «начальника Генічеського РО ГУ МВС по Херсонській області».

Нагадаємо повідомлялося, що Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні.