З початку великої війни домівки багатьох жителів Миколаївщини знищила росія. Їх обстрілювали артилерією, мінометами, ракетами та навіть затоплювали. Деякі з будинків зруйновано частково, щось вщент. Загальна кількість такого житла в області сягає 76 967 (приватних будинків та квартир, – прим.).

Однак у людей, чиї оселі були знищені або пошкоджені, є можливість відновити своє житло, придбати чи збудувати нове. Детальніше про це читайте у матеріалі «НикВести».