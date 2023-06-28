Під час російського обстрілу Краматорська Донецької області, 27 червня, поранення отримали троє громадян Колумбії та британська фотографиня-фрилансерка.

Про це повідомив «The New York Times» та «BBC NEWS Україна».

Як розповіла «The New York Times» британська фотографиня Анастасія Тейлор-Лінд, вона обідала всередині кафе в центрі міста. Згодом почула «гуркіт» і зрозуміла, що це була ракета, а потім стався вибух.

«Я відчула гаряче повітря та звук розбитого скла й уламків що летіли, це продовжувалось і продовжувалось», — розказала Анастасія Тейлор-Лінд.

За словами фотографині, у неї та її колеги була кровотеча, вони пішли до підвалу боячись нової атаки.

Як повідомили BBC Україна, під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії - засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся, Україно» - група підтримки України в Латинській Америці), колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

Також повідомляється, що їх супроводжувала одна з українських письменниць, яка зараз перебуває у важкому стані після поранення.

Як повідомляє ДСНС, станом на 12:00 28 червня з-під завалів дістали тіла 10 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждало 56 осіб (у тому числі 1 дитина 2022 року народження) та 7 осіб врятовано.

Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля звалилася. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.