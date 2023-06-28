Президент Володимир Зеленський, 28 червня заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.

Про це зазначає Офіс президента в телеграм-каналі.

З цього приводу, він висловився виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді.

За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни.

—Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво, — зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна має працювати над удосконаленням галузі ментальної та фізичної реабілітації.

— Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Всі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, — наголосив Зеленський.

Раніше, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.



