Аграрний комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроект №8025. Документом передбачено: створення нових експортних шляхів, розвиток сухопутних коридорів та залучення інвестицій в агросектор. Це допоможе швидше експортувати продовольство з України.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, повідомляється на сайті Верховної Ради.

— Умови роботи аграріїв під час війни надскладні. Виробничі потужності постраждали, значна кількість земель потенційно забруднена небезпечними залишками. Проте навіть в цих реаліях наш агробізнес не зупиняється, працює та забезпечує продовольчі потреби не лише України, а й світу. При цьому експорт агропродукції залишається однією найбільших проблем аграріїв. Аби її вирішити, пропонуємо розвинути сухопутну логістику, — наголосив Олександр Гайду.

Проектом Закону передбачено, що міжнародні організації зможуть допомагати експортувати українське продовольство. Закордонним партнерам нададуть можливість домовлятися про «зелені коридори» з урядами інших країн. Експортну логістику будуватимуть за рахунок донорських коштів, інвестицій та грантів міжнародних партнерів.

— Кошти залучатиме держава. Підприємці зможуть їх отримати, подавши заявку до Державного аграрного реєстру. Фінансування буде направлено на зведення залізничних елеваторів, автомобільних мультимодальних комплексів, контейнерів для зернових. Так агросектор зможе побудувати нову логістику та розвантажити наявні маршрути, — підкреслив Олександр Гайду.

Раніше Олександр Гайду повідомляв, що сільськогосподарські посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях під загрозою знищення. Ці регіони щорічно потерпають від посухи і користуються водою з Каховського водосховища для поливу. Тепер ведення сільського господарства в цих регіонах - під загрозою.