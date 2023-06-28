У столиці Литви, Вільнюсі, стартував новаторський проєкт з доставлення продуктів з супермаркетів безпілотними автомобілями. Завдяки цьому Вільнюс, став першим європейським містом, де запрацювала така технологія. Раніше схожі проєкти успішно реалізували в США та Китаї.

Про це повідомляє LRT.

Замість традиційних кур'єрів, продукти будуть доставлятися до клієнтів автономними автомобілями. Цей проєкт покликаний прискорити та спростити процес доставлення, зробивши його більш зручним для мешканців міста.

Ініціатором впровадження автономного транспорту виступила служба доставки LastMile, це – аналог Glovo.

Зараз розпочався етап випробувань, під час якого три безпілотні автомобілі будуть протягом двох місяців виконувати замовлення клієнтів однієї мережі супермаркетів. Для виклику автомобілів потрібно лише оформити доставлення через мобільний додаток.

Як відомо, безпілотні автомобілі належать естонській компанії Clevon. Вони рухаються зі швидкістю 25 км/год і можуть одночасно взяти до семи замовлень, які зберігаються в окремих закритих відсіках.

Електромобілі Clevon оснащені набором камер і датчиків, і під час випробувань на вулицях Вільнюса оператори стежать за ними в режимі реального часу.

Раніше, у Німеччині з’явиться радіостанція, контент для якої повністю підбиратиме та модеруватиме штучний інтелект.