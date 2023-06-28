Мешканець Ольшанської територіальної громади Миколаївської області самовільно привласнив земельну ділянку в охоронній зоні біля річки Південний Буг загальною площею 0,45 гектара.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Як повідомляється, 54-річний чоловік, будучи головою правління товариства та маючи у користуванні частину земельної ділянки, захопив поряд неналежну йому територію.

Він огородив її парканом та металевими спорудами, що створило перешкоду містянам у доступі до берега річки Південний Буг. Своїми діями голова правління спричинив Ольшанській селищній раді збитків на 2,5 мільйона гривень.

Також зазначається, на підставі зібраних доказів слідчі поліції, за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статтею 197-1 Кримінального кодексу України «Самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах». Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, миколаївська прокуратура, вимагають повернути державі землі лісу, які міськрада незаконно передала під забудову.