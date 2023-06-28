Сьогодні, 28 червня, на вимаганні неправомірної вигоди затримано начальника районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, посадовець налагодив незаконну схему одержання неправомірної вигоди з власниці кількох торгівельних точок. За нестворення перешкод у її діяльності чиновник вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень.

Наприкінці травня 2023 року правоохоронцями задокументовано факт одержання посадовцем неправомірної вигоди. 27 червня 2023 року під час отримання чергової неправомірної вигоди його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі стосовно підозрюваного вирішується питання про обрання запобіжного заходу та готується клопотання про відсторонення його від займаної посади.