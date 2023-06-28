Сьогодні, 28 червня, на вимаганні неправомірної вигоди затримано начальника районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, посадовець налагодив незаконну схему одержання неправомірної вигоди з власниці кількох торгівельних точок. За нестворення перешкод у її діяльності чиновник вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень.
Наприкінці травня 2023 року правоохоронцями задокументовано факт одержання посадовцем неправомірної вигоди. 27 червня 2023 року під час отримання чергової неправомірної вигоди його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі стосовно підозрюваного вирішується питання про обрання запобіжного заходу та готується клопотання про відсторонення його від займаної посади.
Сьогодні, 28 червня, на вимаганні неправомірної вигоди затримано начальника районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, посадовець налагодив незаконну схему одержання неправомірної вигоди з власниці кількох торгівельних точок. За нестворення перешкод у її діяльності чиновник вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень.
Наприкінці травня 2023 року правоохоронцями задокументовано факт одержання посадовцем неправомірної вигоди. 27 червня 2023 року під час отримання чергової неправомірної вигоди його було затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі стосовно підозрюваного вирішується питання про обрання запобіжного заходу та готується клопотання про відсторонення його від займаної посади.