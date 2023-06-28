У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» назвали маніпулятивними заяви Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про перерахунок підряднику 30 мільйонів гривень за зупинки-укриття.

Відповідний пост опублікували на фейсбук-сторінці підприємства.

Як повідомлялося, начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв заявив, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» нібито заплатило понад 30 мільйонів за встановлення укриттів на зупинках, хоча встановлено було сховищ на суму 15,3 мільйона.

«Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області провело брифінг, за результатами якого було зроблено ряд некомпетентних заяв», — зазначили в «Миколаївелектротрансі».

Там підкреслили, що підприємство сплатило за укриття 15,3 мільйона, що підтверджується актами. Крім того, КП акцентувало увагу на тому, що навіть у висновках аудиторів йдеться про суму у 15 мільйонів 338 тисяч.

«Це є маніпулятивною заявою (про 30 мільйонів, - прим.), адже всі розрахунки з постачальником підтверджуються платіжними дорученнями й ці дані відображаються в Державній податковій службі в Миколаївській області. І всі ці платіжні доручення також було надано в процесі проведення аудиторської перевірки. Також у своєму ж акті вони це підтвердили — це видно в наданому нами документі з підписом аудитора. Тож, в результаті маємо сплачених 15 мільйонів 338 тисяч гривень за 14 укриттів, а не 30 мільйонів 676 тисяч гривень, як заявили в Південному офісі Держаудитслужби в Миколаївській області. Подібні заяви є черговим підтвердженням некомпетентності працівників Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області», — зазначили у «Миколаївелектротрансі».

Зазначимо, що згідно з відкритими джерелами, «Миколаївелектротранс» заключило договір з підрядником ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на суму 15 мільйонів 338 тисяч 142 гривні 40 копійок. Така сума була перерахована підприємству за 14 укриттів.

Спочатку планувалося встановити 34 сховища. Однак після звільнення правобережної Херсонщини інтенсивність обстрілів Миколаєва значно знизилася, тож потреба в додаткових укриттях зникла. Більше, згідно з відкритими даними, «Миколаївелектротранс» торгів не оголошував і договорів на придбання сховищ не укладав.

Нагадаємо, в травні цього року Держаудитслужба заявила, що «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Директор підприємства Юрій Сметана вважає, що аудитори надали такі висновки спеціально для дискредитації місцевої та обласної влади