Уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Про це повідомили на порталі швейцарського Уряду.

Федеральна рада Швейцарії, 28 червня відхилила запит швейцарського оборонного концерну Ruag на продаж Україні 96 танків Leopard 1, через порушення чинного законодавства.

— Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв'язку з положеннями чинного законодавства. Такий крок, зокрема, суперечить закону про засоби військового призначення та означає зміну швейцарської політики нейтралітету, — йдеться в заяві.

Зазначені танки зараз зберігаються в Італії та в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.

Раніше, Німеччина передала Україні сонячні панелі та трансформатори переважно для потреб «Миколаївобленерго».