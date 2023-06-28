Командир взводу Олександр Омельчук. Фото: Валентина Гурова\Суспільне Миколаїв

Колишній заступник мера Миколаєва Олександр Омельчук з вересня 2022 року захищає країну в складі 123 бригади територіальної оборони.

Свою історію він розповів кореспондентами «Суспільного».

Олександр Омельчук на псевдо «Мєх» в цивільному житті працював заступником міського голови Олександра Сєнкевича, а пізніше радником гендиректора Миколаївської ТЕЦ.

Він говорить, що одразу з початком повномасштабного вторгнення вирішив захищати Україну.

— Одразу мені стало зрозуміло, що я залишаюсь захищати Батьківщину, а сімʼю підготував до евакуації, — розповів Олександр Омельчук.

Наразі військовослужбовець обіймає посаду командира взводу 123 бригади територіальної оборони. Він розповідає, що весь день розписаний наперед: комунікація з особовим складом, виконання поставлених бойових завдань та логістичні проблеми.

Командир взводу Олександр Омельчук. Фото: Валентина Гурова\Суспільне Миколаїв

За словами чоловіка, в його бригаді зібрані абсолютно різні люди, які мають великий життєвий досвід. Бувши цивільним, Олександр не міг уявити, що люди можуть злагоджено та творчо виконувати поставлені завдання.

— Для них важливий не процес виконання, а результат, тому що вони всі налаштовані на результат, — розповідає військовий.

Влитися у військову справу було не важко, зазначає Олександр Омельчук.

— Я прийняв нові правила гри, я зрозумів, як це працює і просто прийшовши звичайним солдатом почав виконувати поставлені завдання, — додав «Мєх».

Щодо планів на майбутнє та повернення до державної служби чоловік говорить: «Головне, спочатку перемогти у війні».

Олександр Омельчук обіймав посаду заступника Миколаївського міського голови з питань енергоефективності з 2016 до 2020 року. Після цього відомо, що він працював радником генерального директора «Миколаївської ТЕЦ». Олександр Омельчук був депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційний блок» (2015 – 2020 роки), до цього представляв «Партію регіонів». На місцевих виборах у 2020 році балотувався до міськради від партії «Миколаївці», але партія не подолала прохідний бар'єр.

Нагадаємо, влітку минулого року Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олександра Омельчука на посаду голови Миколаївської районної військової адміністрації.

Однак голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія виступив проти можливого призначення колишнього віце-мера Миколаєва Олександра Омельчука через його політичне минуле.

Після цього голова ОВА Віталій Кім направив до президента Володимира Зеленського прохання залишити без розгляду призначення Олександра Омельчука. Він назвав кадровою помилкою свою пропозицію призначити його головою військової адміністрації Миколаївського району.