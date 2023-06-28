Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають двоє миколаївців, завоювали перше місце у змаганнях на Європейських іграх.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.
Змагання змішаних команд зі стрибків у воду пройшли 28 червня у польському місті Краків.
Збірну України представили двоє спортсменів: Олег Колодій та Данило Коновалов.
Команда набрала 410,16 бала, виборовши перше місце.
— Для спортсменів це дебютний офіційний старт у такому складі, на якому вони набрали рекордну суму балів, — написав президент федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов.
Нагадаємо, що миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.
Крім того, Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають троє миколаївців, завоювала перше місце у змаганнях на Європейських іграх.
Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають двоє миколаївців, завоювали перше місце у змаганнях на Європейських іграх.
Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.
Змагання змішаних команд зі стрибків у воду пройшли 28 червня у польському місті Краків.
Збірну України представили двоє спортсменів: Олег Колодій та Данило Коновалов.
Команда набрала 410,16 бала, виборовши перше місце.
— Для спортсменів це дебютний офіційний старт у такому складі, на якому вони набрали рекордну суму балів, — написав президент федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов.
Нагадаємо, що миколаївські фехтувальники стали призерами на чемпіонаті України в Києві.
Крім того, Збірна України зі стрибків у воду, в складі якої виступають троє миколаївців, завоювала перше місце у змаганнях на Європейських іграх.