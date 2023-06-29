Російські окупанти впродовж вчорашнього дня, 28 червня, завдали близько семи ударів по території Миколаївської області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Так, о 10:06, 10:22, 10:49, 13:06 та 15:32 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень, о 11:45, обстрілів зазнав Очаків. Постраждалих немає.

Пізніше о 17:00 ворожі удари зафіксовано по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.