Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.
«Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це», — зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.
Значення Ірану у війні РФ проти України
Війська РФ використовують БПЛА іранського виробництва для ударів по мирних містах України. Союзники неодноразово заявляли, що РФ домовилася з Іраном про такі постачання.
Після того, як Україна надала реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до постачання зброї до РФ.
Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом у великі партії за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.
Раніше британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.
Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.
«Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це», — зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.
Значення Ірану у війні РФ проти України
Війська РФ використовують БПЛА іранського виробництва для ударів по мирних містах України. Союзники неодноразово заявляли, що РФ домовилася з Іраном про такі постачання.
Після того, як Україна надала реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до постачання зброї до РФ.
Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом у великі партії за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.
Раніше британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.