Країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела назвали три причини, через які ЄС вирішив продовжити дію санкцій: використання Росією іранських безпілотників в Україні, можливість постачання іранських ракет до Росії, а також порушення умов ядерної угоди Іраном.

«Іранцям було сказано досить чітко, і тепер питання в тому, які кроки у відповідь іранці можуть зробити, якщо такі взагалі будуть, і передбачати це», — зазначив європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Значення Ірану у війні РФ проти України

Війська РФ використовують БПЛА іранського виробництва для ударів по мирних містах України. Союзники неодноразово заявляли, що РФ домовилася з Іраном про такі постачання.

Після того, як Україна надала реальні докази застосування іранського озброєння Росією в Україні, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність до постачання зброї до РФ.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом у великі партії за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.