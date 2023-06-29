Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ», - пише ЦНС.
У ЦНС зазначають, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.
Спротив наголошує, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт».
А також додає, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.
Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ», - пише ЦНС.
У ЦНС зазначають, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.
Спротив наголошує, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт».
А також додає, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.