Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт спального корпусу фахового коледжу фізичної культури.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Витратити на роботи планують до 23 мільйонів 377 тисяч 900 гривень. Аукціон запланований на 7 липня. Переможець повинен буде закінчити роботи до кінця поточного року.

У техзавданні мова йде, зокрема, про демонтажні роботи, влаштування та мурування нових стін, перекриттів, вікон, дверей, підлог, встановлення нової системи опалення, електрообладнання, освітлення, обігріву водостоків, блискавкозахисту.

Нагадаємо, що коледж потрапив під обстріл у жовтні минулого року. Постраждали всі навчальні аудиторії, гуртожиток і фехтувальний зал.

Також росіяни влучили у сусідній багатоквартирний будинок, загинули дві людини.