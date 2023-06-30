Корвет INS Kirpan залишив порт приписки у середу, 28 червня. Індія та В'єтнам останніми роками зміцнюють свої оборонні зв'язки на тлі більш агресивної зовнішньої політики Китаю.

У минулому Індія надавала невеликі катери та військову техніку таким країнам, як Мальдіви та Маврикій, також підводний човен був переданий М'янмі. Передача ракетного корвету до В'єтнаму – це перший випадок, коли Індія передала військовий корабель сусідові Китаю.

«Це перший випадок, коли Індія подарувала корвет, що повністю діє, дружній іноземній країні», - йдеться в прес-службі ВМС.

У заяві ВМС країни також наголосили, що передача INS Kirpan «відбиває прагнення Індії допомагати своїм однодумцям «у підвищенні їхнього потенціалу та можливостей».

Про подарунок було оголошено, коли міністр оборони В'єтнаму генерал Фан Ван Джанг відвідав Індію на початку місяця. Корабель був прийнятий на озброєння у 1991 році. Фрегат оснащений знаряддями середньої та ближньої дальності, пусковими установками та ракетами класу «земля-земля».