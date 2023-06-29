На ранок 29 червня після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області залишаються підтопленими 18 населених пунктів.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних новин у Телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, наразі підтопленим залишається один населений пункт (один будинок) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині затоплено 10 бібліотек та 5 музеїв.

Раніше повідомлялось, підрив Каховської ГЕС матиме значні втрати лісових масивів Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема дубів-велетнів, хвойних та березових. Очікується суттєве зниження чисельності тварин, які населяли мисливські угіддя.