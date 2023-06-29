Урядова інформаційна служба інформувала 28 червня, що уряд Болгарії продовжив до кінця вересня 2023 року схему державної підтримки для розміщення осіб, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від російсько-української війни.
Про це повідомляєThe Sofia Globe.
У заяві зазначено, що особи, у яких проживають українські біженці, будуть продовжувати отримувати 15 левів (близько 8 доларів США) на кожну людину на день. Таку підтримку було запроваджено у 2022 році й, всупереч скороченню масштабів з боку президента Румена Радєва, її неодноразово продовжували.
— Болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців у суспільство країни,— йдеться в повідомленні.
Як свідчать дані уряду, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Болгарію в’їхали 1 410 258 українців.
Загалом в Болгарії залишаються 82 473 українців, 16 804 з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.
Урядова інформаційна служба інформувала 28 червня, що уряд Болгарії продовжив до кінця вересня 2023 року схему державної підтримки для розміщення осіб, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від російсько-української війни.
Про це повідомляєThe Sofia Globe.
У заяві зазначено, що особи, у яких проживають українські біженці, будуть продовжувати отримувати 15 левів (близько 8 доларів США) на кожну людину на день. Таку підтримку було запроваджено у 2022 році й, всупереч скороченню масштабів з боку президента Румена Радєва, її неодноразово продовжували.
— Болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців у суспільство країни,— йдеться в повідомленні.
Як свідчать дані уряду, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Болгарію в’їхали 1 410 258 українців.
Загалом в Болгарії залишаються 82 473 українців, 16 804 з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.