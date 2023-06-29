Урядова інформаційна служба інформувала 28 червня, що уряд Болгарії продовжив до кінця вересня 2023 року схему державної підтримки для розміщення осіб, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від російсько-української війни.

Про це повідомляєThe Sofia Globe.

У заяві зазначено, що особи, у яких проживають українські біженці, будуть продовжувати отримувати 15 левів (близько 8 доларів США) на кожну людину на день. Таку підтримку було запроваджено у 2022 році й, всупереч скороченню масштабів з боку президента Румена Радєва, її неодноразово продовжували.

— Болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики й освіти впродовж двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців у суспільство країни,— йдеться в повідомленні.

Як свідчать дані уряду, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Болгарію в’їхали 1 410 258 українців.

Загалом в Болгарії залишаються 82 473 українців, 16 804 з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.