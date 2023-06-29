На трьох ринках у Миколаєві після перевірок дотримання вимог порядку збуту та розповсюдження водних біоресурсів були виявлені заборонені для продажу товари.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Перевірки пройшли вчора, 27 червня, на Центральному, Привокзальному ринках та ТОВ «Ринок-торг-сервіс».

За результатами виявлено факт незаконної реалізації водних біоресурсів – судака, тарані. Складено протокол за частиною 1 статті 88-1Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водні біоресурси було вилучено.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.