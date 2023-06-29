Російська армія вбила в Україні 494 дитини та завдала поранень 1033 дітям.

Про це Офіс генерального прокурора інформує у Телеграмі.

Як повідомляють ювенальні прокурори, дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

— Станом на ранок 29 червня 2023 року більше ніж 1527 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини загинули та понад 1033 отримали поранення різного ступеня тяжкості, — зазначається в повідомленні.

Внаслідок обстрілу росіянами Краматорська протягом доби встановлено ще одну загиблу 17-річну дівчинку. Загалом постраждали п’ятеро дітей: загинули четверо дівчаток - двоє по 17 років та дві сестрички 14 років, а також поранено 8-місячну дівчинку.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 471, Харківській - 284, Київській - 129, Херсонській - 113, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля звалилася. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.