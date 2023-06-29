Забудовник багатоквартирного будинку у Заводському районі Миколаєва не сплатив кошти пайової участі на розвиток інфраструктури міста в сумі близько мільйона гривень.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Будівництво розпочато у 2019 році, забудовник повинен був сплатити до бюджету визначені законодавством платежі на розвиток інфраструктури міста, але не сплатив.

Прокуратура подала позов до суду про стягнення з забудовника визначених законодавством коштів.

Слід зазначити, що міська рада, не зважаючи на виявлення порушення законодавства органами Держаудитслужби, ще у 2021 році ніяких заходів щодо захисту інтересів територіальної громади міста не вжила. У звʼязку з чим прокурор звернувся до суду з відповідним позовом.

Задовольняючи позов прокурора, судами підтверджено обов’язок забудовника сплатити до бюджету визначені законодавством платежі.

У червні поточного року Південним-західним апеляційним господарським судом залишено без змін рішення Господарського суду Миколаївської області про задоволення позову Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської міської ради до одного з забудовників міста Миколаєва про стягнення коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста в сумі близько мільйона гривень.

Нагадаємо, що мешканець Миколаївщини самовільно привласнив земельну ділянку в охоронній зоні біля річки Південний Буг загальною площею 0,45 гектара, чим завдав збитків у 2,5 мільйони гривень Ольшанській селищній раді.