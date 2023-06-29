На Бахмутському напрямку українські військовослужбовці перехопили в російсько-окупаційних військ стратегічну ініціативу — ведуть наступ широким фронтом.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в етері телемаратону.

«На флангах міста Бахмут [ЗСУ] продовжують чинити тиск на противника, [який] вибуває з раніше захоплених рубежів. [ЗСУ] мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — розповів він.

Російські окупанти чинять спротив українським бійцям і, як наслідок, зазнають величезних утрат в особовому складі, озброєнні й техніці, каже Ковальов. Важкі бої тривають.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у напрямку Кліщіївки українські військовослужбовці загалом просунулися на 1200 метрів, у напрямку Курдюмівки — на 1500 метрів.

Раніше миколаївські морські піхотинці опублікували кадри знищення ворожого складу боєприпасів.