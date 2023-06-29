Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

Про це повідомили на офіційному сайті Миколаївської обласної прокуратури.

Приймати йодид калію для «профілактики» без потреби – недопустимо! Це може зашкодити вашому здоров’ю. Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від місцевих органів влади, МОЗ та інших уповноважених органів.

Щоб підготуватися до можливої радіаційної аварії, рекомендується заздалегідь підготувати:

⁃ скотч, плівку, щільну тканину тощо для проведення робіт з герметизації приміщення будинку.

⁃ засоби гігієни: мило, шампунь, миючі засоби;

⁃ пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття;

⁃ запаси їжі та води (приблизно на 3 доби);

⁃ лікарські засоби, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я;

⁃ засоби зв’язку (радіоприймач з джерелами живлення (батарейками, акумуляторами);

⁃ респіратори протипилові звичайні;

⁃ бахіли, рукавички захисні, дощовики звичайні;

⁃ валізу для евакуації із необхідними документами та одягом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.