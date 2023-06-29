З 28 червня державний концерн «Укроборонпром» реорганізовано в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

«Важливий крок - трансформація. Припинено діяльність державного концерну «Укроборонпром». Натомість утворено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», — написав Олександр Камишін.

Також він повідомив, що наступним кроком буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси, а згодом формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

Нагадаємо, Кабмін призначив Германа Сметаніна новим очільником «Укроборонпрому».