Жителям Нечаянської територіальної громади в Миколаївській області почали видавати пігулки йодид калію, який нейтралізує дію радіоакивного йоду на організм.

Інформація про видачу препарату опублікована на Facebook-сторінці громади.

Пігулки можна отримати жителям до 40 років в місцевій амбулаторії.

Медики застерігають! Приймати калію йодид без сповіщення від влади не можна, бо будуть ускладнення в вигляді різних хвороб щитоподібної залози. А коли настане час екстреної йодопрофілактики, вона вже не матиме ефекту. Ефективне прийняття препарату за 6 годин до можливого враження радіоактивним йодом та 8 годин після такого враження.

Як стало відомо, в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сьогодні, 29 червня, розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Як діяти в разі вибуху на ЗАЕС, читайте в статті.