Американська компанія OpenAI, яка створила популярний чат-бот ChatGPT, оголосила про відкриття свого першого закордонного офісу у Лондоні, Великій Британії.

Про це повідомляє BBC.

За словами виконавчого директора OpenAI Сем Альтман, цей крок стане «можливістю залучити таланти світового рівня».

— Штучний інтелект може створити робочі місця та зменшити нерівність, — сказав виконавчий директор OpenAI Сем Альтман.

З цього приводу висловився прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, він зазначив, що штучний інтелект може «позитивно змінити людство» і «забезпечити кращі результати для британської громадськості, з’являючись в ряді сфер для покращення державних послуг».

Нагадаємо, YouTube хоче спростити дублювання відео іншими мовами, використовуючи штучний інтелект. Компанія працює над функцією спільно з командою Aloud — це сервіс дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.

До того ж у США суд оштрафував юристів через використання фейкової інформації, яку згенерував ChatGPT.