Понад 200 людей отримали повідомлення про підозру щодо поширення інформації про роботу Сил оборони, зокрема сил протиповітряної оборони. Обвинувальні акти щодо 190 із них вже скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозру оголосили за статтею 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, Збройних Сил України чи інших військових формувань). Фігурантам загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

«Фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати та коригувати повітряні удари по нашій території, у тому числі з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе», — кажуть правоохоронці.

За даними слідства, у більшості випадків підозрювані цілеспрямовано передавали рф інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Як зазначають у СБУ, насамперед росіян цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху та фортифікаційних споруд українських військових. Також вони намагалися виявити вогневі позиції артилерії та систем ППО.