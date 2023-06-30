Віцепремʼєр-міністр Польщі Ярослав Качинський повідомив, що через присутність представників приватної військової компанії «Вагнер» у Білорусі буде посилений східний кордон Польщі.

Його заяву цитували польські ЗМІ, зокрема RMF24 та Wprost.

Під «посиленням» мається на увазі збільшення чисельності військових, які постійно перебуватимуть на кордоні, а також збільшення кількості різноманітних перешкод та укріплень, які мають захищати кордон у разі нападу на нього.

«Ми маємо, принаймні потенційно, нову ситуацію в Білорусі — присутність групи "Вагнера". Згідно з даними, які ми зараз маємо, там буде приблизно 8000 солдатів», — сказав він.

За словами премʼєра, ця ситуація є небезпечною для України, також потенційно небезпечною для Литви і може бути небезпечною для Польщі.

«Це… може означати нову фазу гібридної війни, фазу набагато складнішу, ніж та, з якою ми мали справу досі», — заявив Качинський.

Він додав, що хоча немає впевненості, що Польща зазнає нападу, «політика безпеки за своєю природою спрямована на найгірші сценарії». Керуючись цим принципом, треба було ухвалити таке рішення, резюмував Качинський.

Як стало відомо, після невдалого заколоту Євгена Пригожина «‎вагнерівці»‎ більше не братимуть участі у бойових діях не території України.