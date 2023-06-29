Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Хмельницької митниці Державної міграційної служби України виявили 2 вантажівки із російським товаром. Гроші направлять на потреби українських військових.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За словами правоохоронців на початку березня цього року виявили вантаж із російським товаром на загальну суму 26 мільйонів 102 тисячі гривень.

— Відомо, що до повномасштабного вторгнення російська фірма придбала в Румунії запчастини для автомобілів, що мали бути доставлені до Російської Федерації транзитом через Україну. Туди прямувало більш ніж 800 коробів та ящиків різних розмірів із сотнею товарних позицій. Серед запчастин були датчики та кріплення, свічки запалювання двигуна, педалі, руків'я, дзеркала, генератори, відеокамери тощо, — йдеться в повідомленні.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України транспортування призупинили на одному із митних постів Кам’янець-Подільського району.

Наразі товар вилучено та передано Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У подальшому його направлять на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому українському військовому з Криму, який відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.