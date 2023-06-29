Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідували ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Серед клієнтів були громадяни Російської Федерації, які на підставі фейкових документів намагалися «легалізуватися» в Україні або виїхати до Євросоюзу.

За даними слідства, було викрито організатора та трьох його спільників. Вони пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

Крім того, вони виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Як повідомляється, підпільну типографію організував мешканець Києва у спеціально орендованій квартирі в Рівному, де розмістив обладнання для друку бланків та нанесення голографічних зображень.

Для конспірації аферисти відправляли готову підробку своєму спільнику з Бучі, а він вже переправляв її «замовникам» поштою.

Організатору схеми, його «кур’єру» з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру, частина 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та частинами 2, 3 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Аферистам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялось, жителька Миколаєва організувала злочинну групу, яка допомагала громадянам призовного віку виїхати за кордон. Одним зі способів була підробка свідоцтв про народження неіснуючих дітей для нібито підтвердження наявності статусу багатодітного батька.