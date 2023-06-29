Perseverance сфотографував великий темний камінь з отвором у центрі. Він був оточений іншим камінням, що вказує на походження, яке може сягати далеко за межі Марса.

Про це заявили представники Інституту SETI в Маунтін-В'ю, Каліфорнія.

За даними представників Інституту SETI, метеорит може бути великим метеоритом поряд з дрібнішими осколками. В соцмережах знахідку прозвали «камінчик-пончик».

— Об’єкт вдалося відобразити за допомогою мікровізора SuperCam Remote Micro-Imager, встановленого у верхній частині марсохода, — йдеться в повідомленні.

Наразі, Perseverance досліджує кратер Марса завширшки 45 кілометрів під назвою Езеро, в якому мільярди років тому знаходилося велике озеро та дельта річки. Ровер розміром з автомобіль вивчає це стародавнє середовище, шукає ознаки життя, що давно існувало, і збирає десятки зразків для майбутнього повернення на Землю.

Нагадаємо, науковці Американського космічного агентства NASA зʼясували, що Венера може втрачати тепло внаслідок геологічної активності в регіонах, які називаються коронами. Це схоже на ранню тектонічну активність на Землі.