З 1 липня у більшості відділень «Укрпошти» зміняться графіки роботи, вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Наголошують, що стандарти режимів роботи відділень під потреби мешканців була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень.

Наразі Укрпошта готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень.

«Відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів.

«Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрпошта» запустила першу автоматичну лінію із сортування посилок, що збільшить швидкість обробки у 20 разів.