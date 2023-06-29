Мер Олександр Сєнкевич назвав заяву начальника регіонального управління Держаудитслужби Дениса Яковлєва щодо перерахування «Миколаївелектротрансом» 30 мільйонів за укриття на зупинках такою, що не відповідає дійсності.

Про це міський голова сказав під час сесії міськради 29 червня, пишуть «НикВести».

Олександр Сєнкевич також вважає замовною історію з перевіркою закупівлі укриттів Держаудитслужбою.

— Я вважаю усю цю історію з нашими укриттями замовною. Сьогодні «Миколаївелектротранс» подав до суду. Вчора виступав на пресконференції керівник нашого підрозділу Держаудитслужби, який сказав, що «Миколаївелектротранс» витратив на 14 укриттів 30 з чимось мільйонів гривень, що не відповідає дійсності. Насправді, на кожне укриття було витрачено суму в один мільйон 95 тисяч гривень. Ми зараз готуємо аналітику по Україні. Ця вартість є меншою, ніж такі укриття, які були зроблені в інших містах, — сказав він.

Мер додав, що Київська адміністрація нещодавно закупила укриття за 1,1 мільйона, тобто на 5 тисяч дорожче. При цьому, він вважає, що у Миколаєві тимчасові сховища є кращими — вони мають товщину стін у 40 сантиметрів, камери відеоспостереження всередині і ззовні та вандалозахисний екран.

— Вся інформація було надана Держаудитслужбі. Держаудитслужба не мала питань. Потім вона не змогла отримати якісь дані у підрядника і вирішила все це повісити на наше підприємство. Мені здається, що деякі правоохоронні органи, коли роблять публікації на своїх сторінках, як мінімум, не дотримуються таємниці слідства. А по-друге, роблять на цих публікаціях висновки, які може зробити лише суд. Фактично, руйнуючи репутацію людей за якимось здогадками, — додав Олександр Сєнкевич.

Як повідомлялося, начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв заявив, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» нібито заплатило понад 30 мільйонів за встановлення укриттів на зупинках, хоча встановлено було сховищ на суму 15,3 мільйона.

У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» назвали маніпулятивними заяви Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про перерахунок підряднику 30 мільйонів гривень за зупинки-укриття.

Зазначимо, що згідно з відкритими джерелами, «Миколаївелектротранс» заключило договір з підрядником ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на суму 15 мільйонів 338 тисяч 142 гривні 40 копійок. Така сума була перерахована підприємству за 14 укриттів.

Спочатку планувалося встановити 34 сховища. Однак після звільнення правобережної Херсонщини інтенсивність обстрілів Миколаєва значно знизилася, тож потреба в додаткових укриттях зникла. Більше, згідно з відкритими даними, «Миколаївелектротранс» торгів не оголошував і договорів на придбання сховищ не укладав.

Нагадаємо, в травні цього року Держаудитслужба заявила, що «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Директор підприємства Юрій Сметана вважає, що аудитори надали такі висновки спеціально для дискредитації місцевої та обласної влади