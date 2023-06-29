Як відомо, Google всіма силами намагається боротися з блокуванням реклами на YouTube. У зв’язку з цим компанія впроваджує новий метод впливу на користувачів, щоб вони оформили платну підписку або дивилися рекламу під загрозою блокування сервісу.

Про це стало відомо з допису одного з користувачів Reddit, який опублікував скриншот, на якому видно вікно з попередженням про відключення плеєра.

Раніше YouTube вже наголошував на неприпустимості використання блокувальників реклами, проте не приймав жодних конкретних заходів щодо цього. Тепер він розсилає користувачам нове попередження.

Як зазначають представники відеохолдингу, станеться це після відтворення трьох відео з використанням блокування реклами. За для продовження перегляду, сервіс пропонує йому видалити розширення блокувальника реклами, або оформити передплату YouTube Premium, де реклами немає.

Наразі нове попередження відображається в тестовому режимі лише для невеликої групи користувачів.

Проте залишається невідомим, коли ці зміни будуть введені для всіх користувачів.

Раніше, депутати пропонують саджати в тюрму за несправжні акаунти у соцмережах, що поширюють фейки.