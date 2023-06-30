До великої війни на Миколаївщині будували нові мости та автодороги, частина проєктів була у планах на найближчі роки. Однак після повномасштабного вторгнення будівництво довелося зупинити, а від нових проєктів тимчасово відмовилися. Ще частина доріг та мостів – були зруйновані внаслідок бойових дій.

Замість них в області встановили тимчасові переправи та облаштували проїзди, й лише після цього зайнялися питанням відбудови зруйнованої дорожньої інфраструктури. Як просувається цей процес на Миколаївщині – зʼясували «НикВести».